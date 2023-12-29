Рылов заявил, что поддержка президента для него важнее участия в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что поддержка президента для него важнее участия в Играх.

«Если говорить про Олимпийские игры, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определённых высот», — приводит слова Рылова ТАСС.

Пловец вошёл в число доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Ранее Рылов сообщил, что принял решение отказаться участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.