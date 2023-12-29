Анчелотти заявил, что продолжает путь к большим победам с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал об эмоциях после продления контракта с мадридским клубом.

«Сегодня счастливый день. Мы с мадридским «Реалом» продолжаем наш путь вместе в поисках новых и крупных побед. Спасибо всем и Hala Madrid», — написал Анчелотти в социальных сетях.

29 декабря «Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

После 18 туров испанской Ла Лиги подопечные итальянского специалиста набрали 45 очков и занимают первое место в турнирной таблице.