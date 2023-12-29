Боец ММА Павлович заявил, что не смог бы жить в США
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«Менталитет, языковой барьер. К чему привыкал? Еда. У нас люди больше готовят сами. Ездить выступать — да, а жить — нет», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».
Напомним, что Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.
На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.
Ранее Павлович сообщил, что собирается взять паузу в карьере.