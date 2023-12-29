Боец ММА Павлович заявил, что не смог бы жить в США

Российский боец ММА Сергей Павлович объяснил, почему не хочет жить в США.

«Менталитет, языковой барьер. К чему привыкал? Еда. У нас люди больше готовят сами. Ездить выступать — да, а жить — нет», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

Напомним, что Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович сообщил, что собирается взять паузу в карьере.