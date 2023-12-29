Sport 5: российский футболист Лесовой может стать гражданином Израиля перед трансфером в «Маккаби»

«Маккаби» из Хайфы планирует оформить израильское гражданство полузащитнику московского «Динамо» и сборной России по футболу Даниилу Лесовому.

Как сообщает Sport 5, клуб намерен зарегистрировать Лесового как израильтянина, чтобы тот не считался легионером в чемпионате Израиля.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о возможном уходе Лесового в «Маккаби».