Sport 5: российский футболист Лесовой может стать гражданином Израиля перед трансфером в «Маккаби»
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Как сообщает Sport 5, клуб намерен зарегистрировать Лесового как израильтянина, чтобы тот не считался легионером в чемпионате Израиля.
В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о возможном уходе Лесового в «Маккаби».