Каррера назвал ЦСКА главным разочарованием РПЛ 2023 года

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что считает ЦСКА главным разочарованием РПЛ 2023 года.

«Я не знаю всего состава ЦСКА, но они, конечно, разочаровали под конец этого года, немного не оправдали ожиданий. От этой команды всегда ожидаешь больше, чем то место, на котором они идут сейчас», — цитирует Карреру Sport24.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ.