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Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ

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Президент РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что «Краснодар» является открытием года в РПЛ.
Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Краснодар», потому что команда впервые в своей истории закончила первую часть сезона на первом месте, а ещё у них был финал Кубка России. Это говорит о том, что «Краснодар» вышел на новый уровень», — цитирует Алаева Sport24.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что «Краснодар» может выиграть РПЛ.

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