Чернышенко предложил спросить Баха об Олимпийском ордене Путина
- РИА Новости
«Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента якобы по причине обвинения России в допинговом скандале. Но мы выиграли в международных судах все иски по претензиям российским спортсменам, олимпийским медалистам. Почему-то орден не вернули и про это не говорили. Поэтому мне очень интересно было бы встретиться с главой МОК и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы Бах ответил», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.
В феврале 2022 года МОК отозвал Олимпийские ордена у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в правительстве РФ, в том числе у Путина.
Ранее Чернышенко заявил, что большое количество стран проявляет интерес к Играм дружбы.