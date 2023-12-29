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Чернышенко предложил спросить Баха об Олимпийском ордене Путина

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации (РФ) Дмитрий Чернышенко признался, что ему интересно лично задать главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху вопрос, почему президенту страны Владимиру Путину не вернули Олимпийский орден.
Чернышенко предложил спросить Баха об Олимпийском ордене Путина
  • РИА Новости

«Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента якобы по причине обвинения России в допинговом скандале. Но мы выиграли в международных судах все иски по претензиям российским спортсменам, олимпийским медалистам. Почему-то орден не вернули и про это не говорили. Поэтому мне очень интересно было бы встретиться с главой МОК и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы Бах ответил», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

В феврале 2022 года МОК отозвал Олимпийские ордена у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в правительстве РФ, в том числе у Путина.

Ранее Чернышенко заявил, что большое количество стран проявляет интерес к Играм дружбы.

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