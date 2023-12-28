Нигматуллин: не люблю экстрим, прыжки с парашютом и походы в горы — не для меня

Бывший голкипер сборной России по футбол Руслан Нигматуллин сообщил, какие страны посетил.

«Все известные нам континенты. Где-то понравилось больше, где-то — меньше, как в Австралии. Некоторые произвели огромное впечатление — скажем, Япония. А вот в Новой Зеландии никогда не был и вряд ли туда доберусь. Зато в прошлом году, участвуя в телешоу, оказался в ЮАР. Дикие африканские саванны — это нечто! Рядом с тобой плещется бегемот, а гид говорит, что их следует опасаться особенно, поскольку они, оказывается, даже опаснее львов. При этом совершенно не люблю экстрим. Прыжки с парашютом, подъём в горы — не для меня. Я за спокойный, безопасный отдых. Адреналина хватает в жизни и бизнесе», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, какие ещё имиджевые шаги стоит предпринять РФС, чтобы изменить отношение к футболу в стране.