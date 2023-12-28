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Нигматуллин — о Медиалиге: футболисты должны радовать зрителей не трэшем вне поля, а голами

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какие ещё имиджевые шаги стоит предпринять РФС, чтобы изменить отношение к футболу в стране.
Нигматуллин — о Медиалиге: футболисты должны радовать зрителей не трэшем вне поля, а голами
  • Gettyimages.ru

«Одного решения нет. Все средства хороши, и нужно использовать опыт других стран. Сейчас мы приходим больше к формату шоу, но пусть оно будет хотя бы сделано талантливо. Можно провести параллель с поющими блогерами и профессиональными исполнителями. Зачастую люди без специального образования врываются в чарты и обгоняют по-настоящему способных коллег. Мне подобная тенденция не нравится. Выступаю за талант в любой сфере деятельности. Понимаю, что обывателям интересно ходить на матчи Медиалиги, но уровень там немного другой. Футболисты в первую очередь должны быть быстрее, активнее, радовать зрителей не трэшем вне поля, а голами», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин прокомментировал проведение товарищеских матчей в условиях изоляции.

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