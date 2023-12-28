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Нигматуллин: есть «люди-пчёлы» и «люди-мухи», для одних — везде цветы, а для других — сами понимаете что

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал проведение товарищеских матчей в условиях изоляции.
Нигматуллин: есть «люди-пчёлы» и «люди-мухи», для одних — везде цветы, а для других — сами понимаете что
  • РИА Новости

«Есть люди-пчёлы и люди-мухи. Для одних — везде цветы, а для других — сами понимаете что. Национальная команда должна продолжать играть. При этом выбор соперников сильно ограничен. Тяжело развиваться, когда нет нормального соревновательного процесса. По факту Карпин на протяжении полутора лет проводит лишь селекционные сборы и контрольные встречи. В подобных условиях рассуждать о максимальной мотивации не приходится. Поэтому надо развиваться, как позволяют обстоятельства: собираться, искать новые связки. К тому моменту, когда ограничения снимут, мы обязаны иметь боеспособный коллектив», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин высказался о работе академии петербургского «Зенита».

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