Клаудиньо признался, что мечтает играть во «Фламенго»
- Gettyimages.ru
«Если я скажу, что нет, я буду лицемером. Так что да, у меня есть мечта — играть за один из крупнейших клубов бразильского футбола», — цитирует игрока журналист Фабио Алейшо в соцсетях.
Он добавил, что мечтает однажды вернуться во «Фламенго».
В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».