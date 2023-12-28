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Клаудиньо признался, что мечтает играть во «Фламенго»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о желании играть в бразильском «Фламенго».
Клаудиньо признался, что мечтает играть во «Фламенго»
  • Gettyimages.ru

«Если я скажу, что нет, я буду лицемером. Так что да, у меня есть мечта — играть за один из крупнейших клубов бразильского футбола», — цитирует игрока журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

Он добавил, что мечтает однажды вернуться во «Фламенго».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».

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