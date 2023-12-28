Сборная Канады разгромила Латвию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею
Встреча группы А завершилась со счётом 10:0.
В других матчах группы А: Германия обыграла Финляндию (4:3).
В группе B: команда Чехии обыграла Норвегию (8:1), Словакия нанесла поражение Швейцарии (3:0).
Турнир проходит в шведском Гётеборге и завершится 5 января 2024 года.
IIHF отстранила российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.
Ранее «Нэшвилл» вызвал из Американской хоккейной лиги (АХЛ) российского вратаря Ярослава Аскарова.