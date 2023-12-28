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Сборная Канады разгромила Латвию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею

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Сборная Канады обыграла команду Латвии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.

Встреча группы А завершилась со счётом 10:0. 

В других матчах группы А: Германия обыграла Финляндию (4:3).

В группе B: команда Чехии обыграла Норвегию (8:1), Словакия нанесла поражение Швейцарии (3:0).

Турнир проходит в шведском Гётеборге и завершится 5 января 2024 года.

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