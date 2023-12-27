«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского вратаря Аскарова
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Хоккеист был вызван из-за того, что заболел голкипер «Предаторз» Кевин Ланкинен, сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 90,8 и коэффициентом надёжности 2.45.
Ранее журналист Тристин Маккинстри в статье на Clutch Points не включил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список кандидатов на участие в Матче звёзд НХЛ.