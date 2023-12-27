Григорян: Головин — лучший российский игрок 2023 года
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«Головин — лучший игрок года? У меня нет возможности следить за ним. Но, наверное, по тем двум матчам, которые я успел посмотреть, есть основания признать его лучшим российским игроком года», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.
Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.
Ранее Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.