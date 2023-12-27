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Министр здравоохранения Германии: эпоха «Баварии» должна подойти к концу

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Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах высказал мнение касательно эпохи «Баварии» в Бундеслиге.
Министр здравоохранения Германии: эпоха «Баварии» должна подойти к концу
  • Gettyimages.ru

«Если леверкузенский «Байер» станет чемпионом Германии, то я был бы очень рад за эту молодую и сильную команду и за всю Бундеслигу. Эпоха мюнхенской «Баварии» должна, наконец, подойти к концу. Тогда я бы тоже выиграл пари», — приводит слова Лаутербаха Rheinische Post.

«Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу 11 раз подряд. На данный момент «Байер» с 42 очками лидирует в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб с 38 баллами расположился на второй строчке.

Ранее бывший футболист «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес рассказал, почему не смог адаптироваться к жизни в Катаре.

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