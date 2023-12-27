Скира: Бонуччи подпишет с «Ромой» контракт на полгода

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в «Роме».

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, итальянец уйдёт из немецкого клуба на правах свободного агента. Футболист снизит зарплатные требования, чтобы как можно быстрее договориться с «Ромой».

Бонуччи является чемпионом Европы, девятикратным победителем итальянской Серии А, четырёхкратным обладателем Кубка Италии и пятикратным обладателем Суперкубка страны.

Защитник выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет. В сезоне-2017/18 он играл за «Милан».

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