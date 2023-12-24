RT в Telegram
Подпишись

В Италии раскритиковали Кварацхелию за театральность

Короткая ссылка
Итальянские журналисты оценили игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 17-го тура Серии А с «Ромой» (0:2).
В Италии раскритиковали Кварацхелию за театральность
  • РИА Новости

«На нём заработали жёлтые карточки два соперника, но гораздо больше запомнился театральными жалобами, нежели острыми действиями», — говорится в статье на сайте La Gazzetta dello Sport.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Мячи забили Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку.

«Рома» (28 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Наполи» (27) — седьмое.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Болонье» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить