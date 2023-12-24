В Италии раскритиковали Кварацхелию за театральность
- РИА Новости
«На нём заработали жёлтые карточки два соперника, но гораздо больше запомнился театральными жалобами, нежели острыми действиями», — говорится в статье на сайте La Gazzetta dello Sport.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Мячи забили Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку.
«Рома» (28 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Наполи» (27) — седьмое.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Болонье» в матче Серии А.