В Италии раскритиковали Кварацхелию за театральность

Итальянские журналисты оценили игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 17-го тура Серии А с «Ромой» (0:2).

«На нём заработали жёлтые карточки два соперника, но гораздо больше запомнился театральными жалобами, нежели острыми действиями», — говорится в статье на сайте La Gazzetta dello Sport.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Мячи забили Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку.

«Рома» (28 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Наполи» (27) — седьмое.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Болонье» в матче Серии А.