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Агент защитника «Жил Висенте» Перейры подтвердил интерес со стороны ЦСКА

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Ренато Веласко, агент защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, высказался об интересе ЦСКА к своему клиенту.
Агент защитника «Жил Висенте» Перейры подтвердил интерес со стороны ЦСКА
  • РИА Новости

«Интерес со стороны клуба действительно есть, но пока я не получал ничего официального», — цитирует Веласко Sport24.

В сезоне-2023/24 бразилец провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Жил Висенте» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что у него нет желания комментировать назначение российского тренера Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

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