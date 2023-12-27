Агент защитника «Жил Висенте» Перейры подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Ренато Веласко, агент защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, высказался об интересе ЦСКА к своему клиенту.

«Интерес со стороны клуба действительно есть, но пока я не получал ничего официального», — цитирует Веласко Sport24.

В сезоне-2023/24 бразилец провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Жил Висенте» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что у него нет желания комментировать назначение российского тренера Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».