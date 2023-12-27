РФС весной может пригласить судей из Саудовской Аравии для работы на матчах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии весной могут приступить к работе на матчах РПЛ.

«Возможно, уже весной мы их пригласим. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасёва. Мне кажется, он не откажется от ещё одной поездки», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

26 октября стало известно, что РФС заключил соглашение, которое разрешает белорусским судьям работать в РПЛ.

Напомним, что 24 октября председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее Карасёв заявил, что в его взаимоотношениях с УЕФА ничего не поменялось.