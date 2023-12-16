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Карасёв заявил, что в его взаимоотношениях с УЕФА ничего не поменялось

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Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв заявил, что в его взаимоотношениях с зарубежными коллегами и представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ничего не поменялось.
Карасёв заявил, что в его взаимоотношениях с УЕФА ничего не поменялось
  • РИА Новости

«Вообще ничего не поменялось во взаимоотношении с представителями УЕФА и другими судьями. Не удивлён, потому что много лет знакомы со всеми судьями и руководством. Люди есть люди — нормальные, дружеские отношения сохранились», — заявил Карасёв журналистам. 

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

В начале сентября российские арбитры Карасёв и Вера Опейкина приняли участие в сборе судей УЕФА в швейцарском Ньоне. 

Ранее Карасёв заявил, что Саудовская Аравия помогла российским судьям с международной практикой.

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