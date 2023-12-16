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Карасёв заявил, что Саудовская Аравия протянула российским арбитрам руку помощи

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Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв заявил, что Саудовская Аравия помогла российским судьям с международной практикой.
Карасёв заявил, что Саудовская Аравия протянула российским арбитрам руку помощи
  • РИА Новости

«В Саудовской Аравии полезно работать. Мы никуда не выезжаем, а это как сменить декорации. Мы, международные судьи, привыкли судить международные матчи. Саудовская Аравия протягивает нам руку помощи», — заявил Карасёв журналистам. 

24 октября председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не против приглашения судей из Саудовской Аравии в чемпионат России. 

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