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Глушенков: задача «Локомотива» — попасть в тройку, но хотим замахнуться и на большее

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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о задаче клуба после зимней паузы в РПЛ.
Глушенков: задача «Локомотива» — попасть в тройку, но хотим замахнуться и на большее
  • РИА Новости

«Не сказать чтобы отлично, но пока идём нормально. Думаю, можно так обозначить. Но надо добавлять и забираться ещё выше. Задача — попасть в тройку, но хочется попробовать замахнуться и на большее», — приводит слова Глушенкова пресс-служба клуба.

«Локомотив» (31 очко) по итогам 18 туров располагается на четвёртом месте. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

В нынешнем сезоне 24-летний Глушенков забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 25 матчах во всех турнирах. 

Ранее Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом».

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