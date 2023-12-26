RT в Telegram
Подпишись

Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сотрудничество с московским «Локомотивом».
Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он добавил, что считать чужие деньги — это неприлично, отметив, что всегда был за «Локомотив» и королёвский «Металлист».

После 18 туров РПЛ железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Главным тренером команды является Михаил Галактионов.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с гендиректором клуба Леонченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить