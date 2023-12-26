Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сотрудничество с московским «Локомотивом».

«Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он добавил, что считать чужие деньги — это неприлично, отметив, что всегда был за «Локомотив» и королёвский «Металлист».

После 18 туров РПЛ железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Главным тренером команды является Михаил Галактионов.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с гендиректором клуба Леонченко.