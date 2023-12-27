Филимонов выиграл спринт на «Красногорской лыжне», Терентьев дисквалифицирован за фальстарт

Российский лыжник Денис Филимонов одержал победу в спринте свободным стилем на «Красногорской лыжне».

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 49,98 секунды. Второе место занял Иван Безматерных (+0,12). Третьим пришёл Дмитрий Кондрашов (+2,09).

Александр Терентьев был дисквалифицирован в полуфинале соревнований за фальстарт.

У женщин победила Анна Королева (3:17,62). Второй стала Анастасия Кириллова (+0,08). Тройку замкнула Эвелина Сабанова (+2,36).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину.