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Филимонов выиграл спринт на «Красногорской лыжне», Терентьев дисквалифицирован за фальстарт

Филимонов выиграл спринт на «Красногорской лыжне»

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Российский лыжник Денис Филимонов одержал победу в спринте свободным стилем на «Красногорской лыжне».

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 49,98 секунды. Второе место занял Иван Безматерных (+0,12). Третьим пришёл Дмитрий Кондрашов (+2,09).

Александр Терентьев был дисквалифицирован в полуфинале соревнований за фальстарт.

У женщин победила Анна Королева (3:17,62). Второй стала Анастасия Кириллова (+0,08). Тройку замкнула Эвелина Сабанова (+2,36).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину.

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