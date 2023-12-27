Дзюба: Семак в Лиге чемпионов запугивал игроков «Зенита» фамилиями соперников

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак настраивал игроков команды на соперников в Лиге чемпионов УЕФА.

«Семак всё время нас пытался напугать какими-то фамилиями. И самое знаменитое, когда Иванович, бывший игроком «Челси», уже пришедший, и Ракицкий, который там 800 игр отыграл, говорили: «Что? Кто?» — сказал игрок на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Дзюба выступал за санкт-петербургский клуб с 2015 по 2022 год. В настоящий момент 35-летний футболист играет за «Локомотив».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба спел песню фанатов «Зенита» на вечеринке.