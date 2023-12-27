Коваленко — о ситуации в «Ак Барсе»: хоккей на дискриминации и построен

Чемпион Олимпийских игр по хоккею Андрей Коваленко отреагировал на то, что нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с «Ак Барсом» по причине «спортивной дискриминации».

«Меня позабавил термин «спортивная дискриминация». В принципе, спорт, и в частности хоккей, на этой дискриминации и построен — ты или сильнее, или слабее соперника», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Он добавил, что может быть профессиональная дискриминация, но в данной ситуации клуб ведь платит зарплату.

Как следует из регламента КХЛ, подача заявления по статье «Дискриминация» включает в себя пункты: «Невыплата зарплаты», «Спортивная дискриминация» и «Иные случаи нарушения контракта».

В этом сезоне Жафяров провёл за команду 16 матчей и набрал два (1 + 1) очка. В активе Евсеева 19 матчей и три (1 + 2) очка.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» сделал заявление по ситуации с контрактами Жафярова и Евсеева.