Головин признался, что скучает по пельменям в Монако

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, по чему скучает вдали от дома.

«Пельменей до сих пор не хватает. Наверное, нашего менталитета, людей, открытости», — сказал игрок в интервью YouTube-каналу Nobel.

Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.