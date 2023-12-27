Marca: Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере, куда продавал билеты

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере.

По информации Marca, лайнер футболиста отправился из Сантоса 27 декабря и будет в пути три дня. В круизе примут участие семья и друзья игрока, а также все желающие, кто купил билеты на лайнер за сумму от €1 тыс до €6 тыс.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года.