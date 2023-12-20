Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что нападающий Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки 2024 года.

«Прошёл ещё слишком маленький срок, нет смысла пропускать этапы восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале европейского календаря 2024 года, то есть в августе», — цитирует Ласмара журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее девушка Неймара заявила о разрыве отношений с футболистом.