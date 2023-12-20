RT в Telegram
Подпишись

Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года

Короткая ссылка
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что нападающий Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки 2024 года.
Неймар пропустит Кубок Америки 2024 года
  • Gettyimages.ru

«Прошёл ещё слишком маленький срок, нет смысла пропускать этапы восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале европейского календаря 2024 года, то есть в августе», — цитирует Ласмара журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее девушка Неймара заявила о разрыве отношений с футболистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить