RT в Telegram
Подпишись

Девушка Неймара заявила о разрыве отношений с футболистом

Короткая ссылка
Бруна Бьянкарди, девушка нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, рассказала, что больше не состоит в отношениях с футболистом.

«Это личная тема, но поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, я сообщаю вам, что на данный момент я не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это всё, что нас связывает. Надеюсь, обсуждений станет меньше, спасибо», — написала Бьянкарди в социальных сетях.

У Неймара и Бьянкарди 7 октября родилась дочь.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить