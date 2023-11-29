Девушка Неймара заявила о разрыве отношений с футболистом

Бруна Бьянкарди, девушка нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, рассказала, что больше не состоит в отношениях с футболистом.

«Это личная тема, но поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, я сообщаю вам, что на данный момент я не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это всё, что нас связывает. Надеюсь, обсуждений станет меньше, спасибо», — написала Бьянкарди в социальных сетях.

У Неймара и Бьянкарди 7 октября родилась дочь.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара.