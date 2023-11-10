ITASportPress: «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара

«Аль-Хиляль» и нападающий Неймар могут приостановить сотрудничество.

По информации ITASportPress, руководство «Аль-Хиляля» рассматривает возможность приостановки соглашения с игроком для того, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее в Бразилии пытались похитить девушку и дочь Неймара.