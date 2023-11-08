В Бразилии пытались похитить девушку и дочь Неймара
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Как сообщает O Globo, около трёх ночи по местному времени грабители ворвались в дом матери девушки 31-летнего бразильца.
По информации источника, злоумышленники похитили драгоценные вещи, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около $120 тыс., а также спрашивали о местонахождении девушки футболиста и их дочери.
Отмечается, что одного из преступников, 19-летнего местного жителя, позднее задержали.
Позже Неймар сообщил в социальных сетях, что с его девушкой и их дочерью всё в порядке.
Ранее сообщалось, что Неймар успешно перенёс операцию на колене.