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В Бразилии пытались похитить девушку и дочь Неймара

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Девушку и новорождённую дочь нападающего саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии по футболу Неймара попытались похитить в городе Котия в ночь на 7 ноября.
В Бразилии пытались похитить девушку и дочь Неймара
  • Gettyimages.ru

Как сообщает O Globo, около трёх ночи по местному времени грабители ворвались в дом матери девушки 31-летнего бразильца.

По информации источника, злоумышленники похитили драгоценные вещи, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около $120 тыс., а также спрашивали о местонахождении девушки футболиста и их дочери.

Отмечается, что одного из преступников, 19-летнего местного жителя, позднее задержали.

Позже Неймар сообщил в социальных сетях, что с его девушкой и их дочерью всё в порядке.

Ранее сообщалось, что Неймар успешно перенёс операцию на колене.

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