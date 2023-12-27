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Швеция разгромила Латвию на молодёжном чемпионате мира по хоккею

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Сборная Швеции обыграла команду Латвии на молодёжном чемпионате мира по хоккею.

Встреча группы А завершилась со счётом 6:0.

В других матчах группы А: Канада победила Финляндию (5:2), Германия проведёт свой первый матч 28 декабря со Швецией.

В группе B: команда США обыграла Норвегию (4:1), Словакия нанесла поражение Чехии (6:2), Швейцария сыграет свою дебютную игру на МЧМ 28 декабря против США.

Турнир проходит в шведском Гётеборге и завершится 5 января 2024 года.

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