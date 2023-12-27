Швеция разгромила Латвию на молодёжном чемпионате мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Латвии на молодёжном чемпионате мира по хоккею.

Встреча группы А завершилась со счётом 6:0.

В других матчах группы А: Канада победила Финляндию (5:2), Германия проведёт свой первый матч 28 декабря со Швецией.

В группе B: команда США обыграла Норвегию (4:1), Словакия нанесла поражение Чехии (6:2), Швейцария сыграет свою дебютную игру на МЧМ 28 декабря против США.

Турнир проходит в шведском Гётеборге и завершится 5 января 2024 года.

IIHF отстранила российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возвращении нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в лигу.