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Черышев: у Захаряна великолепная техника, нужно только адаптироваться к Испании

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Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев высказался об адаптации полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
Черышев: у Захаряна великолепная техника, нужно только адаптироваться к Испании
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

«Не знаю, советовался ли он с Денисом, но со мной точно нет, у него есть свои люди. Думаю, у Арсена всё получится, ведь у него просто великолепные технические и скоростные качества. Только нужно адаптироваться, и всё будет хорошо», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн. 

Ранее главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о самочувствии Захаряна.

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