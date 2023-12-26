Черышев: у Захаряна великолепная техника, нужно только адаптироваться к Испании

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев высказался об адаптации полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Не знаю, советовался ли он с Денисом, но со мной точно нет, у него есть свои люди. Думаю, у Арсена всё получится, ведь у него просто великолепные технические и скоростные качества. Только нужно адаптироваться, и всё будет хорошо», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о самочувствии Захаряна.