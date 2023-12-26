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Аленичева расстроила игра «Спартака» в первой части РПЛ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белые были способны завершить первую часть чемпионата России по футболу на более высоком месте в турнирной таблице.
Аленичева расстроила игра «Спартака» в первой части РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Из негативных моментов я бы отметил нестабильность «Спартака». Всё-таки при таких условиях и составе — это не то, на что рассчитывают сами футболисты, руководство и, конечно же, болельщики. На этом отрезке впечатления о родной команде у меня остались негативные», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» предположил, что, видимо, футболисты «Спартака» «плохо поработали на сборах».

«Мне сложно сказать, так как я не внутри коллектива. Хотелось бы, чтобы они сделали выводы и не провалили снова весеннюю часть, как в этом году. И хочется, чтобы «Спартак» был в гонке», — добавил Аленичев.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о конфликте между защитником Георгием Джикией и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.





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