Титов считает, что Джикия виноват в конфликте с Абаскалем

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение касательно конфликта между защитником Георгием Джикией и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы — это визуально видно. Ещё я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева. Конечно, это всё сказалось. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля», — цитирует Титова «Чемпионат».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Джикия обратился в суд с требованием компенсации от строительной компании.