Великая надеется, что компенсацию ОКР получат все подвергшиеся санкциям спортсмены

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая выразила надежду на то, что все спортсмены сборной получат компенсацию от Олимпийского комитета России (ОКР).

«Надеюсь, выплаты получат все олимпийцы, которым сейчас приходится проходить очень непростой период в условиях отстранения от международных стартов», — цитирует Великую ТАСС.

38-летняя спортсменка подтвердила, что начали поступать выплаты.

«И это для нас приятное событие перед Новым годом, — сказала Великая. — О нас помнят, о нас заботятся. Уверена, что ОКР проделал огромную работу при составлении списков спортсменов, которые будут отмечены этими премиями».

26 декабря стало известно, что ОКР начал выплату компенсаций не попавшим на Олимпиаду спортсменам.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады.