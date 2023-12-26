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ОКР начал выплату компенсаций не попавшим на Олимпиаду спортсменам

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В Олимпийском комитете России подтвердили, что ОКР приступил к выполнению программы по финансовой помощи спортсменам, которые не попадут на летние Игры 2024 года в Париже.
ОКР начал выплату компенсаций не попавшим на Олимпиаду спортсменам
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это правда, что ОКР начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые не попадут на Олимпиаду. Средства были отправлены 127 спортсменам из 15 федераций», — цитирует представителя ОКР РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады.

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