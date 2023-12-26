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Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

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Боксёр во втором легчайшем весе Японец Наоя Иноуэ нанёс поражение в титульном поединке филиппинцу Марлону Тапалесу в Токио.
Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
  • AFP
  • © Kazuhiro NOGI

«Кайбуцу» одержал победу нокаутом в десятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Ранее японец объединил все четыре пояса по престижным версиям в весе до 53,52 кг.

Иноуэ защитил титулы чемпиона мира Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO) и отобрал у Тапалеса пояса Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Ранее экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа взял верх над Отто Валлином на боксёрском вечере в Эр-Рияде, который получил название Day of Reckoning.

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