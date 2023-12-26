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Тарасова назвала правильным намерение ФФККР ужесточить правила перехода в другие сборные

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила перехода фигуристов в другие сборные.
Тарасова назвала правильным намерение ФФККР ужесточить правила перехода в другие сборные
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Думаю, в ФФККР правы. В спортсменов вкладываются деньги. Это многолетняя работа. Вы рассчитываете на людей, а они уходят с этими результатами работы», — цитирует Тарасову «СЭ».

Она добавила, что запрещать переход в другие сборные нельзя, но он должен осуществляться по правилам.

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