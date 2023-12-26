Тарасова назвала правильным намерение ФФККР ужесточить правила перехода в другие сборные

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила перехода фигуристов в другие сборные.

«Думаю, в ФФККР правы. В спортсменов вкладываются деньги. Это многолетняя работа. Вы рассчитываете на людей, а они уходят с этими результатами работы», — цитирует Тарасову «СЭ».

Она добавила, что запрещать переход в другие сборные нельзя, но он должен осуществляться по правилам.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают в танцах на льду, перешли в сборную Грузии. Дарио Чиризано хочет начать выступать за Чехию. Танцевальный дуэт Аннабель Морозова — Игорь Ерёменко намерен перейти в сборную Франции, а Софья Самоделкина — в команду Казахстана.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин дал понять, что не намерен получать гражданство Франции.