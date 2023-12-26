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Bobsoccer: «Зенит» намерен сохранить Вендела и Клаудиньо до окончания сезона

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«Зенит» не планирует продавать полузащитников Вендела и Клаудиньо в зимнее трансферное окно.
Bobsoccer: «Зенит» намерен сохранить Вендела и Клаудиньо до окончания сезона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Bobsoccer, клуб хочет сохранить бразильцев до конца сезона. Отмечается, что зимой «Зенит» собирается подписать российского игрока.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

На второй позиции расположился «Зенит». Третье — «Динамо».

Ранее в «Зените» заявили, что игрокам РПЛ бессмысленно жаловаться на игру на снегу.

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