Пименов: если у Промеса не идёт игра, то «Спартак» теряет очки

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался об игре «Спартака» в первой половине сезона.

«Промес — главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идёт, то «Спартак» теряет очки», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Квинси Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Ранее сообщалось, что гимнастка Ангелина Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом.