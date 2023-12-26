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Пименов: если у Промеса не идёт игра, то «Спартак» теряет очки

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался об игре «Спартака» в первой половине сезона.
Пименов: если у Промеса не идёт игра, то «Спартак» теряет очки
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Промес — главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идёт, то «Спартак» теряет очки», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Квинси Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Ранее сообщалось, что гимнастка Ангелина Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом.

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