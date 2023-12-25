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Гимнастка Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова назвала своего любимого игрока в составе красно-белых.
Гимнастка Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично», — цитирует спортсменку Газета.Ru.

Напомним, что Квинси Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Промес стал резидентом ОАЭ и сможет полететь со «Спартаком» на сборы.

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