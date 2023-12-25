Гимнастка Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично», — цитирует спортсменку Газета.Ru.
Напомним, что Квинси Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.
Ранее сообщалось, что Промес стал резидентом ОАЭ и сможет полететь со «Спартаком» на сборы.