Гимнастка Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова назвала своего любимого игрока в составе красно-белых.

«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично», — цитирует спортсменку Газета.Ru.

Напомним, что Квинси Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Промес стал резидентом ОАЭ и сможет полететь со «Спартаком» на сборы.