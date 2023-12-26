Семененко признался, что Мишин с опаской отнёсся к его поступлению в медвуз

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как его тренер Алексей Мишин отреагировал на его поступление в медицинский университет.

«Когда я только поступил, он с опаской отнёсся к этому, ведь это сложный вуз. Но оказалось, что совмещать реально. Сейчас он меня всегда поддерживает и интересуется, как дела в учёбе», — цитирует фигуриста News.ru.

По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России — 2024 в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее Дикиджи признался, что может позволить себе фастфуд раз в неделю.