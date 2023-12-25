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Дикиджи признался, что может позволить себе фастфуд раз в неделю

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Серебряный призёр чемпионата России сезона-2023/24 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал о своём отношении к еде.
Дикиджи признался, что может позволить себе фастфуд раз в неделю
  • РИА Новости

«Я не совсем отказался от фастфуда. Я могу прийти и взять ролл раз в неделю. У меня нет строгой диеты. Я вроде слежу, а вроде и нет. Не отказываю себе, но и не перебарщиваю с жирным», — цитирует Дикиджи «Чемпионат».

По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее Дикиджи прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

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