Дикиджи признался, что может позволить себе фастфуд раз в неделю

Серебряный призёр чемпионата России сезона-2023/24 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал о своём отношении к еде.

«Я не совсем отказался от фастфуда. Я могу прийти и взять ролл раз в неделю. У меня нет строгой диеты. Я вроде слежу, а вроде и нет. Не отказываю себе, но и не перебарщиваю с жирным», — цитирует Дикиджи «Чемпионат».

По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее Дикиджи прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.