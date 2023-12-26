Аленичев считает Файзуллаева и Пиняева открытиями года в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Аленичев назвал главные открытия 2023 года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне нравится Файзуллаев — это очень хорошее приобретение ЦСКА. Пиняев, хоть и нестабильно играет, но парень талантливый. Также к открытиям года отнесу Тюкавина и Сперцяна», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

На второй позиции расположился «Зенит». Третье — «Динамо».

Ранее сообщалось, что РПЛ выделила «Краснодар» и «Зенит» в борьбе за чемпионский титул.