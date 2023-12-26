Черышев: главная задача «Шинника» — подняться на более высокие места

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев заявил, что главная задача после назначения в ярославский клуб — подняться на более высокие места в турнирной таблице Первой лиги.

«Одна из самых главных задач — подняться выше в таблице и создать боеспособную команду, чтобы в следующем году уже решать более глобальные задачи. Будет очень сложно, трудно, но мы приложим максимальные усилия», — цитирует Черышева «Матч ТВ».

«Шинник» 22 декабря объявил о назначении Черышева на пост главного тренера. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год.

«Шинник» после 20 туров с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет четыре очка.

Ранее генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин дал понять, что главная цель команды на сезон-2023/24 — сохранение места в Первой лиге чемпионата России по футболу.