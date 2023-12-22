Гендиректор «Шинника» заявил, что перед Черышевым не стоит задача выхода в РПЛ
«Во-первых, точечное усиление команды. Я не раз говорил, что «Шинник» находится в стадии становления. Нам нужно усиливать состав. Вторая задача — результат. Нужно финишировать в десятке, а лучше — в семёрке», — цитирует Черышева «Матч ТВ».
По его словам, руководство ярославского клуба изначально рассматривало много кандидатов.
«Многие специалисты хотели прийти к нам в клуб. После переговоров мы сократили список претендентов до пяти человек, затем до трёх. В итоге мы остановили свой выбор на Черышеве. У него были успехи с командами из Нижнего Новгорода, он выходил в стыковые матчи. У Дмитрия Николаевича есть заграничный опыт», — добавил Хайрулин.
«Шинник» 22 декабря объявил о назначении Черышева на пост главного тренера. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год.
«Шинник» после 20 туров занимает с 24 очками 13-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет четыре очка.
Ранее сообщалось, что в «Урале» не исключили подписание Дениса Черышева.