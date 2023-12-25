Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев и его девушка сыграли свадьбу

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев сыграл свадьбу со своей девушкой Натальей.

Видео и фотографии со свадьбы хавбек опубликовал в соцсетях.

Пруцев выступает за красно-белых с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала главного тренера команды Гильермо Абаскаля провалом года.