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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев и его девушка сыграли свадьбу

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Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев сыграл свадьбу со своей девушкой Натальей.
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев и его девушка сыграли свадьбу
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Видео и фотографии со свадьбы хавбек опубликовал в соцсетях.

Пруцев выступает за красно-белых с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала главного тренера команды Гильермо Абаскаля провалом года.

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