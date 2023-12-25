Салихова назвала Абаскаля провалом года

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала главного тренера команды Гильермо Абаскаля провалом года.

«Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона». Но провал тренера — это коллективный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор, тренерских ошибок было бы меньше», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.

В текущем сезоне красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Салихова рассказала, почему приняла решение оставить московский клуб.