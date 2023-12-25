Салихова назвала Абаскаля провалом года
- РИА Новости
«Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона». Но провал тренера — это коллективный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор, тренерских ошибок было бы меньше», — приводит слова Салиховой Metaratings.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.
В текущем сезоне красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Салихова рассказала, почему приняла решение оставить московский клуб.