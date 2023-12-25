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Салихова назвала Абаскаля провалом года

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала главного тренера команды Гильермо Абаскаля провалом года.
Салихова назвала Абаскаля провалом года
  • РИА Новости

«Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона». Но провал тренера — это коллективный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор, тренерских ошибок было бы меньше», — приводит слова Салиховой  Metaratings.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.

В текущем сезоне красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Салихова рассказала, почему приняла решение оставить московский клуб.

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